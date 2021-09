Gigantyczny Zeppelin leci do Wrocławia. Oto szczegóły! (ZDJĘCIA)

Będziecie mogli zobaczyć Wrocław i okolice z lotu ptaka.

Zeppelin ZF swoją podróż nad Polską rozpoczął w miniony weekend w Katowicach, latając również nad Gliwicami, Bielsko-Białą, Czechowicami-Dziedzicami i Częstochową. W najbliższą środę (15 września) wyruszy do Wrocławia i będzie latał nad naszymi głowami przez dwa kolejne dni. Będzie można go oglądać nad samą stolicą Dolnego Śląska, a także okolicznymi miejscowościami.

17 września Zeppelin ZF poleci z Wrocławia do Pragi. Przez kolejne dwa dni będzie latał nad miastem i wykonywał dłuższe loty na Pilznem, Klastercem, Starą Boleslav i Jabloncem w Czechach.

Zeppelin, który nas odwiedzi liczy 75 m jest obecnie największym sterowcem na świecie. Prędkość przelotowa wynosi ok. 100 km/h (maks. 125 km/h) i zależy od siły i kierunku wiatru. Maks. wysokość to 3000 m n.p.m., a normalna wysokość przelotowa to ok. 300 m nad powierzchnią ziemi. Sterowiec wypełniony jest niepalnym hel​em. Może startować jak helikopter i unosić się w powietrzu. Steruje nim dwóch pilotów, a do gondoli może zabrać 15 pasażerów. Organizatorem przelotów a zarazem właścicielem giganta jest Grupa ZF – producent części dla branży motoryzacyjnej.