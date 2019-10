Gigantyczne opóźnienia w pociągach na trasie Wrocław-Jelcz-Laskowice

Oto list naszego Czytelnika.

Droga Redakcjo!

Pięknie i różowo miało być. Miało… Dalsze obrzeża Wrocławia (Jelcz-Laskowice, komunikacja z wrocławską pracą lepsza (PKP), niż gdybyśmy mieli mieszkać we Wrocławiu i korzystać z komunikacji miejskiej.

Zaczęło się od "kulejących" połączeń relacji Krotoszyn - Wrocław - Jelcz-Laskowice. Do (powiedzmy) przebolenia… Ale to, co się dzieje w ostatnich dniach to po prostu ARMAGEDON!

Co drugi, trzeci dzień (ostatnio niemal codziennie) opóźnienia wzrastają można powiedzieć zgodnie z postępem geometrycznym, a granicą jest nieskończoność.

Tłumaczenie? Mnie już nie interesują "przyczyny techniczne". Dziś z rana (około 8.49, bądź 8.51) "przyczyny techniczne" zamieniły pociąg Kolej Dolnośląskiej w pociąg Widmo. Pozostałe pociągi? 20, 40, bądź 60 minut opóźnienia.

Droga Redakcjo, proszę zapytać osoby decyzyjne w PKP Kolejne Dolnośląskie, kto zwróci stracony czas uczniom, pracownikom, również pracodawcom tychże pracowników? Przede wszystkim, kto zwróci stracone nerwy (a przy tym zdrowie)?

W takiej rzeczywistości Koleje Dolnośląskie powinny zwracać pasażerom za bilety, począwszy od biletów "w jedną stronę" a kończąc na długookresowych. Nie wspomnę o odszkodowaniach...

Z wyrazami szacunku

Jan

(nazwisko do wiadomości redakcji)