Gigantyczna kara dla platformy Vinted. Jest decyzja UOKiK. Użytkownicy zgłosili szereg skarg. Czym Vinted naraził się konsumentom?

Skargi na Vinted do UOKiK. Czym platforma naraziła się klientom?

Za pośrednictwem platformy Vinted.pl, należącej do do litewskiej spółki VINTED UAB, konsumenci mogą kupować lub sprzedawać rzeczy, głównie używane ubrania i dodatki. Jednak, jak poinformowano w komunikacie, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Europejskiego Centrum Konsumenckiego wpływały skargi na platformę Vinted.pl.

– Brak informacji o warunkach odblokowania pieniędzy ze sprzedaży i o tym, jak nie dopłacać do „Ochrony Kupującego” – te praktyki właściciela serwisu Vinted.pl zakwestionował Prezes UOKiK, poinformowano.