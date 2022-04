Gigantei, czyli gigantyczna atrakcja dla dzieci na miarę Karkonoszy! (CENNIK, MAPA DOJAZDU, ATRAKCJE)

Gigantei: Karkonoski Park Ducha Gór

- To karkonoska atrakcja turystyczna położona 10 km od Szklarskiej Poręby i 20 km od Karpacza. Miejsce, w którym rzeczywistość przenika się z fantazją, tworząc jedyny w swoim rodzaju park, zawierający elementy edukacyjne jak i rozrywkowe. - informują gospodarze tego miejsca.

Po przekroczeniu bramy wejściowej znajdziecie się w krainie Ducha Gór Karkonosza, który jako wytrwany przewodnik poprowadzi Was przez szlaki tej części Sudetów: Przełęcz Okraj, Skalny Stół czy Sowią Przełęcz do ich zachodnich krańców po wodospad Kamieńczyka. Będzie tu czekał na was też szalony chemik Olo, ale jego poznacie już na miejscu. Nie chcemy przecież zdradzać wszystkich szczegółów atrakcji.