Na miejscu jest dwanaście zastępów straży pożarnej. Od godziny 20 płonie jedna z sześciu hal magazynowych firmy - jest pełna drewnianych elementów i desek.

- Na miejscu jest bardzo silne zadymienie, trudno to ugasić. Akcja potrwa na pewno co najmniej do rana - mówi dyżurny wrocławskiej straży pożarnej.

Według strażaków, obszar objęty pożarem na szczęście się nie powiększa. Sąsiednie hale ani pobliska stadnina koni nie są zagrożone.