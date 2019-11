Gigant. Tak dobry, że boisz się wyjść z kina [RECENZJA]

"Gigant" to horror i chociaż opis na stronie festiwalu wcale jasno na to nie wskazuje, to nie polecamy tego filmu tym, którzy nie lubią oglądać horrorów. Dlaczego nie polecamy? Bo to naprawdę dobry film. Chwilami trudno znieść napięcie, jakie towarzyszy nam w czasie oglądania filmu, kiedy trzymamy tylko kciuki, żeby główna bohaterka przeżyła.

Postacią, której tak kibicujemy, jest Charlotte (gra ją Odessa Young, która jak nikt inny pasuje do tej roli). Jej duże oczy i rozwichrzone włosy sprawiają, że boimy się także jej samej, jej demonów, które skrywa po samobójczej śmierci matki. Między słowami możemy wyczytać też to, co jest bliskie każdemu człowiekowi. Chodzi o strach, jaki towarzyszy nam w różnych trudnych sytuacjach. To powoduje, że jeszcze bardziej utożsamiamy się z główną bohaterką, jak też jej przyjaciółką Olivią (Madelyn Cline).