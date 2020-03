GIF wstrzymał sprzedaż 4 leków na raka. Powodują skutki uboczne

Wstrzymane zostały wszystkie dostępne w Polsce leki, które zawierają substancję czynną octan uripsytalu w dawce 5 mg. Stosuje się je w farmakologicznym leczeniu mięśniaków macicy:

Esmya;

Uliprostal Acetate Gedeon Richter;

Ulimyo;

Ulipristal Alvogen.

Octan uliprystalu to syntetyczny hormon steroidowy, który wpływa na receptory progesteronu w ciele kobiety. Stosowany jest jako antykoncepcja postkoitalna, a także w przedoperacyjnym leczeniu umiarkowanym lub ciężkich objawów mięśniaków macicy u kobiet.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wstrzymał w obrocie wszystkie dostępne serie tych produktów. Decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.

Do GIF wpłynęła informacja o ciężkim działaniu niepożądanym substancji czynnej, co zmienia stosunek korzyści do ryzyka. Jedna z pacjentek po zastosowaniu preparatu z octanem uliprystalu doznała ciężkiego uszkodzenia wątroby. Konieczny był przeszczep tego organu.