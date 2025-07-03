Genialny sposób na upał. Możesz mieć w domu darmową klimatyzację

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Najlepszy sposób na upały w domu. Darmowa klimatyzacja DIY
Montaż klimatyzacji w domu jest nie tylko kosztowny, ale wymaga również załatwienie wielu formalności. Nawet jeśli mamy fundusze, żeby sobie na nią pozwolić, nie zawsze jest to możliwe, bo np. mieszkanie nie jest naszą własnością czy trudno znaleźć na nią miejsce. Tradycyjne klimatyzatory nie są też niestety ekologiczne i również z tego powodu wiele osób z nich rezygnuje.
Co możemy zrobić, żeby ochłodzić pomieszczenie, chociaż o kilka stopni w upalne dni i zadbać o środowisko naturalne? W takiej sytuacji warto wykorzystać triki, które już od kilku sezonów robią furorę w internecie. To prostsze niż myślisz! Wystarczy zaopatrzyć się w lód i kilka przedmiotów, które mamy w mieszkaniu. Domowy klimatyzator DIY to sprawdzony sposób na ochłodzenie pomieszczenia i poprawienie w pokoju komfortu cieplnego w upalne dni.
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Co jest potrzebne do zrobienia domowego klimatyzatora DIY?
Do wykonania darmowego klimatyzatora będziemy potrzebować m.in.:
- klasyczny wentylator;
- plastikowe pojemniki – miskę, wiadro i kilka butelek;
- kostki lodu – można je kupić w sezonie letnim na każdej większej stacji benzynowej lub zrobić samodzielnie w domowym zamrażalniku;
- sól kamienną;
- sznurek.
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Darmowa klimatyzacja w domu. Sprawdź, jak krok po kroku wykonać ją w domu
Domowy klimatyzator z wykorzystaniem zamrożonej wody to skuteczny trik na schłodzenie pokoju, w którym pracujemy zdalnie.
Oto prosty sposób, w jaki można stworzyć darmowy klimatyzator:
- Przygotujmy kilka plastikowych butelek PET oraz nieduże wiaderko czy miskę.
- W kolejnym kroku każdą z butelek napełnijmy wodą, żeby sięgała ona do 3/4 ich wysokości. Do środka każdego pojemnika wsypmy pół łyżeczki soli kamiennej.
- Teraz umieścimy butelki w domowym zamrażalniku.
- Po kilku godzinach, gdy woda zamieni się w lód, wyjmijmy je z lodówki.
- Następnie wstawmy butelki z zamrożoną wodą do plastikowego pojemnika, tak żeby zachować między nimi odstęp.
- W kolejnym kroku ustawmy wentylator tuż za pojemnikiem z butelkami. Najlepiej umieścić go na stole, pod biurkiem lub w dowolnym innym dogodnym miejscu.
- Gdy uruchomimy urządzenie, zacznie ono rozprowadzać zimne powietrze po pomieszczeniu i szybko poczujemy, że w pokoju robi się chłodniej.
- Jeżeli nie mamy w domu pustych butelek z tworzywa sztucznego, to wystarczy wrzucić do miski dużo kostek lodu. Jednak w tym przypadku lód szybciej się roztopi i efekt odczuwania niższej temperatury w pomieszczeniu będzie zdecydowanie krótszy.
W internecie znajdziemy też klimatyzatory DIY, gdzie ich twórcy mocują butelki z zamrożoną wodą bezpośrednio do głowicy (z tyłu wentylatora) za pomocą sznurka. Jednak to nie jest najlepszy pomysł, bo taka konstrukcja może okazać się niestabilna i wiatrak może się przewrócić i uszkodzić.