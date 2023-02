Gdzie wypocząć w Hiszpanii? Sprawdzone miejsca na wakacje i urlop, do których chce się wracać – to nie tylko Barcelona

Gdzie na urlop do Hiszpanii? Zobacz najlepsze miejsca na wakacje i urlop .

Wyjazd do Hiszpanii – najciekawsze miejsca na urlop 2023

Hiszpania to jeden z tych krajów, który większość z nas uwielbia odwiedzać przez cały rok. Już niedługo rozpoczyna się okres wiosenno-letni, podczas którego podróż do tego kraju może być przyjemniejsza niż kiedykolwiek. Z tej okazji na naszym facebookowym profilu postanowiliśmy zapytać was, w którym miejscu w Hiszpanii podobało wam się najbardziej. W komentarzach pojawiły się propozycje bardziej popularne, jak i te wciąż nieodkryte przez masy zwiedzających. Wśród nich m.in.:

Santiago de Compostela,

Minorka,

Benidorm

czy „plaża katedr" w Lugo.

