Gdzie wybrać się na klimatyczną wyprawę na Dolnym Śląsku? (LOKALIZACJE)

Jeździcie na narty do Zieleńca? Polecamy! Mimo znacznej odległości od Dusznik-Zdrój, to część miasta położonego w Górach Orlickich. Szaleństwa na białych stokach pobliskich gór co roku ściągają chętnych w przewie między świętami, a nowym rokiem. W okolicy jest też mnóstwo pięknych tras spacerowych, odkrywające tajemnice dusznickiej czerpalni papieru, parku zdrojowego, w którym spacerował Chopin, albo domu na wakacje kochanicy Adolfa Hitlera, Ewy Braun, która według opowiadanych przez przewodników historii, przyjeżdżała tu na wypoczynek. Dom Ewy Braun był zmyślony, ale wypoczynek w tej uzdrowiskowej miejscowości każdy nadal znajdzie. Zobacz, gdzie leży Zieleniec:

Tomasz Holod / Polskapresse