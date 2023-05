Gdzie wybrać się na jeden dzień na Dolnym Śląsku? Propozycje ciekawych wycieczek

Co warto zobaczyć w Goerlitz? Zacznijmy od Untermarkt

Jedyny podziemny wodospad w Polsce. Gdzie go szukać? Na Dolnym Śląsku!

Jak dojechać do Kolorowych Jeziorek? Mapa

Wiosenna pogoda już niedługo będzie nas rozpieszczać i to najlepszy powód, żeby zaplanować wypad za miasto. Dolny Śląsk ma do zaoferowania wiele miejsc, które można zobaczyć w trakcie jednodniowej wycieczki. Które z nich szczególnie polecamy?

Kolorowe Jeziorka w Rudawskim Parku Krajobrazowym uznane za jeden z nowych cudów Polski przez National Geographic

Skąd wziął się ich unikalny kolor? Przed wybuchem drugiej wojny światowej wydobywano w tych miejscach piryt, a podłoże poszczególnych wyrobisk charakteryzuje się różnym składem chemicznym. Kiedy zaniechano prac, doły naturalnie wypełniły się wodą, dając początek jeziorkom: Zielonemu, Purpurowemu, Żółtemu oraz Błękitnemu. Wszystkie z nich położone są na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego w odległości kilkudziesięciu do kilkuset metrów.

Jeszcze kilkanaście lat temu o tym miejscu słyszało niewielu, a sama atrakcja była nieodkrytym skarbem regionu. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ale mimo wielu osób, które spotkamy na szlaku, to wciąż miejsce, które trzeba zobaczyć na własne oczy.

Wejście darmowe, a parking płatny. Na miejscy strefa wypoczynku

Jak dojechać do Kolorowych Jeziorek? Mapa

Tak dojedziecie do Kolorowych Jeziorek w Rudawach Janowickich. Szczegółowa trasa

Jedyny podziemny wodospad w Polsce. Gdzie go szukać? Na Dolnym Śląsku!

Kopalnia Złota w Złotym Stoku może stanowić idealną propozycję na rodzinny wypad. Podziemna atrakcja została uruchomiona w 1996 roku, a do dyspozycji turystów oddane są trzy trasy:

Kopalnia w Złotym Stoku tworzy wraz z innymi miejscami Szlak Tajemniczych Podziemi. Pozostałe to:

Kopalnia w Złotym Stoku. Cennik biletów 2023

Przygotowania do sezonu na wrocławskim kąpielisku

Kraina Domów Przysłupowych i Góry Łużyckie

W Bogatyni, ale i na całym Pogórzu Izerskim znajduje się wyjątkowa zabudowa, którą tworzą szachulcowe i przysłupowe domy. Niektóre są odremontowane, a inne niszczeją. Pamięć o zabytkowej architekturze jako pierwsza zaczęła kultywować Elżbieta Lech-Gothardt, właścicielka "Zagrody Kołodzieja" . To ona deska po desce przeniosła stary dom z Wigancic (nieistniejąca dziś wieś) do Zgorzelca i zaczęła pomagać w pozyskiwaniu środków na renowację domów przysłupowych, m.in. mieszkańcom Bogatyni i Działoszyna.

Jezioro Bystrzyckie noszące tez inną nazwę: Jezioro Lubachowskie w Zagórzu Śląskim (woj. dolnośląskie) to lubiana przez Dolnoślązaków atrakcja turystyczna. Podróżników niczym magnes przyciąga…

Luž, podobnie jak np. Jodłowa czy Studenec, to kopuły wulkaniczne, które powstały przed wiekami w wyniku szybkiego piętrzenia się lawy. Ona sama nie wydostawała się na zewnątrz, dlatego góry charakteryzują się stromymi zboczami i płaskim podłożem na szczytach.

Jedno miasto podzielone Nysą Łużycką. Tu zabytek stoi na zabytku

Ze Zgorzelca do Goerlitz można przespacerować się na piechotę. W pobliżu mostu Staromiejskiego znajduje się malownicze Przedmieście Nyskie, a po drugiej stronie rzeki widać wieże kościoła św. Piotra i Pawła. Na niemieckim rynku znajduje się mnóstwo uroczych kawiarni i restauracji, które z każdej strony otoczone są znakami historii. Samo miasto może pochwalić się 4000 zabytków, a domy kupieckie starają się o wpis na listę UNESCO.

W Goerlitz znajduje się aż 4000 zabytków, które pochodzą z różnych epok. Część z nich pamięta jeszcze czasy renesansu, a większość jest systematycznie odnawiana i konserwowana. Paulina Gadomska

Najdalej wysunięte na wschód miasto w Niemczech nie ucierpiało w wyniku działań wojennych. Co prawda wysadzono wszystkie kładki (nigdy nie zdecydowano o ich odbudowie) oraz mosty, ale budynki pozostały niewzruszone. To między innymi dlatego Goerlitz zainspirowało twórców z Hollywood do kręcenia tu swoich filmów. Wśród najważniejszych są: