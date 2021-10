Gdzie we Wrocławiu handlowano białym złotem? Zobacz! (ZAGADKI, TAJEMNICE, SEKRETY) Juliusz Woźny

Plac Solny we Wrocławiu powstał po roku 1241. To data tragiczna w dziejach Wrocławia. Do miasta zbliżały się wojska mongolskie. Przerażeni wrocławianie spalili własne miasto, aby utrudnić napastnikom oblężenie zamku na Ostrowie Tumskim. Mongołowie dość szybko odstąpili od oblężenia. Doszło wówczas do ponownej lokacji miasta. Na pogorzelisku wytyczono ulice, działki pod domy i place handlowe.