Gdzie po pomoc fizjoterapeuty we Wrocławiu?

Fizjoterapia - szeroka gama terapii

Centrum Medycyny i Rehabilitacji „Villa Medica” wyróżnia się na rynku przede wszystkim szeroką gamą terapii. Od terapii indywidualnych przez masaże, chiropraktykę, fizykoterapię, a kończąc na kinesiotapingu. Ponadto w swojej ofercie posiada, m.in. zabiegi rehabilitacyjne refundowane przez NFZ. Co ważne, w tym wrocławskim centrum rehabilitacji zabiegom mogą poddać się osoby dorosłe, starsze, a także młodzież.

Terapie indywidualne

Każdy pacjent wymaga indywidualnej diagnostyki i podejścia. We wrocławskim centrum rehabilitacyjnym można skorzystać, m.in. z indywidualnej terapii manualnej, w której stosuje się wiele specjalistycznych metod fizjoterapeutycznych, tj. mobilizacja kręgosłupa, przywracanie elastyczność tkankom, zmniejszanie nadmiernego napięcia mięśniowo-powięziowego. Do tego prowadzona jest rehabilitacja kręgosłupa, barku, kolan, biodra, rehabilitacja po artroskopii, powypadkowa oraz rehabilitacje dziecięce.

Masaże relaksacyjne

Zastanawiasz się, gdzie wykonają ci dobry masaż we Wrocławiu? Odpowiedź jest prosta - w centrum "Villa Medica". Masaże pozwalają zregenerować się ciału i nabrać nowych sił witalnych. W szerokiej ofercie wrocławska klinika posiada, m.in. masaż tajski, bańką chińską, balijski, klasyczny, gorącymi kamieniami, wirowy, suchy, indonezyjski oraz kijami bambusowymi. Każdy rodzaj masażu dobieramy jest do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Kinesiotaping

Kolejną formą pomocy w fizjoterapii jest kinesiotaping, który w latach 70. zaczął rozpowszechniać japoński chiropraktyk Kenzo Kase. Opracował on specjalne samoprzylepne plastry, które świetnie sprawdzają się jako forma wspomagająca rehabilitację pomiędzy zabiegami. Aby plastry spełniały swoją funkcję, podstawą jest ich odpowiednie zaaplikowanie na dany obszar ciała. Jak one działają? Przede wszystkim redukują ból, aktywują mięśnie, poprawiają ruchomość w obrębie leczonego obszaru ciała, jak również poprawiają ukrwienie i metabolizm.

Chiropraktyka

Chiropraktyka to jedna z najskuteczniejszych metod leczenia dolegliwości dotycząca układu mięśniowo-szkieletowego. Jeśli, ktoś zmaga się zespołem bólu odcinka szyjnego, piersiowego lub lędźwiowego kręgosłupa, rwą kulszową to idealnie sprawdzi się poddanie leczeniu właśnie tą metodą. Jest ona praktycznie bezbolesna, a jej celem jest przede wszystkim przywrócenie prawidłowych warunków biomechanicznych i fizjologicznych w leczonych segmentach kręgosłupa oraz zniwelowanie odczuwania bólu.

Fizykoterapia

To jedna z form fizjoterapii, w której wykorzystuje się np. prądy elektryczne, światło, ultradźwięki, magnetyzm. Stosuje się je w obszarze chorego miejsca. W "Villa Medica" z zakresu fizykoterapii wykonywane jest m.in. akupunktura, krioterapia miejscowa, magnetoterapia, elektroterapia oraz jonoforeza.

Wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane są przez doświadczony personel

"Villa Medica" jak przystało na poważne i w pełni profesjonalne centrum rehabilitacyjne, zatrudnia wysokiej klasy personel medyczny. Wszyscy fizjoterapeuci mogą pochwalić się bardzo dużym doświadczeniem. Ponadto, cały czas pogłębiają swoją wiedzę. Śledzą na bieżąco wszystkie nowinki dotyczące szeroko pojętej fizjoterapii. Co ważne, do każdego pacjenta podchodzą indywidualnie i opracowują odpowiednią metodę leczenia.

Centrum rehabilitacji Villa Medica we Wrocławiu

Centrum Medycyny i Rehabilitacji „Villa Medica” rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku w stolicy Dolnego Śląska. Oprócz wcześniej wspomnianej, doświadczonej i profesjonalnej kadry pracowników, warto podkreślić, iż to centrum rehabilitacyjne we Wrocławiu wyposażone jest w możliwie najnowocześniejszy sprzęt potrzebny do wykonywania masaży, różnego rodzaju zabiegów rehabilitacyjnych i terapii manualnych. Do każdego pacjenta zmagającego się z daną dolegliwością podchodzi się z najwyższą starannością. W tym miejscu każdy poczuje się zadbany i dobrze zaopiekowany. A to co najważniejsze, specjaliści pracujący w tej klinice dokładają wszelkich starań, aby pomóc rozwiązać wszystkie problemy zdrowotne swoich pacjentów. Gdzie nas znajdziesz?

Centrum "Villa Medica" mieści się przy ul. Boguszowskiej 61a we Wrocławiu. Otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00. Na wizytę można umówić się telefonicznie, bądź też e-mailowo.