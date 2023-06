Gdzie nad wodę na Dolnym Śląsku? Jezioro Bystrzyckie najlepsze na weekend i wakacje. Atrakcje, noclegi i wskazówki dojazdu

Jezioro Bystrzyckie na Dolnym Śląsku ma zaledwie 106 lat

Jezioro Bystrzyckie jest jedną z głównych atrakcji Gór Sowich na Dolnym Śląsku i co roku przyciąga tysiące turystów, chcących wypoczywać na jego plażach i śmigać po jego tafli na nartach wodnych.

Jezioro Bystrzyckie, choć wyjątkowo piękne, nie jest wcale pradawnym dziełem natury. Powstało na początku XX w., w 1917 r., kiedy powyżej Lubachowa, w wiosce Zagórze Śląskie, ukończono budowę zapory na Bystrzycy Kamiennej. Dziś Jezioro Bystrzyckie to urokliwy akwen o kształcie leżącego na plecach konika morskiego, długości nieco ponad 3 km i szerokości mniej więcej 300 m.

Kształt jeziora – długi, wąski i powykręcany – sprzyja uprawianiu sportów wodnych i podziwianiu pięknych widoków. Wypożyczalnia sprzętu wodnego znajduje się we wsi Zagórze Śląskie w zachodniej części zbiornika, dobry punkt widokowy znaleźć można pośrodku północnego brzegu, a naprzeciw niego na gości czeka Fregata – pensjonat z restauracją i rozległym tarasem.

Atrakcje typowe i nietypowe - Jezioro Bystrzyckie

Nad Jeziorem Bystrzyckim nie brakuje atrakcji dla turystów, i to całkiem nietypowych. Nad zachodnią odnogą jeziora rozpięta jest wisząca kładka, pozwalająca przejść suchą nogą z brzegu na brzeg.

Trudno wyobrazić sobie spacer po okolicy Jeziora Bystrzyckiego bez choćby jednego przejścia tego niezwykłego pomostu. Kładka dostosowana jest do potrzeb rodziców prowadzących wózki, więc na spacer można się wybrać nawet z najmniejszymi dziećmi. Przy kładce znajduje się także Akwarium, czyli Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, gdzie można zaczerpnąć informacji o innych atrakcjach, noclegach i ofercie gastronomicznej okolicy, Można też oczywiście podziwiać żywe sumy i karpie, pływające w sporym akwarium, od którego Centrum wzięło nieco żartobliwą nazwę.

Pierwotnie kładka służyła okolicznym mieszkańcom do skrócenia sobie drogi nad nowo powstałym jeziorem, ale szybko stała się atrakcję turystyczną. W 2018 r. oddano do użytku nową, bezpieczną kładkę, wyposażoną w elementy multimedialne. Można np. posłuchać w czasie spaceru śpiewu ptaków.

Zapora wodna na Jeziorze Bystrzyckim

Dobrym pomysłem na ciekawy spacer jest zwiedzanie zapory wodnej w Zagórzu Śląskim. Do zapory prowadzą zaciszne leśne ścieżki. Spacer po zaporze jest darmowy i przyjemny – obiekt stoi z dala od infrastruktury turystycznej, najczęściej nie jest oblegany przez spacerowiczów i można tu napawać się spokojem i pięknymi widokami na Jezioro Bystrzyckie.

Malowniczy Zamek Grodno

Nowe legendy o Zamku Grodno powstawały jeszcze w latach 90. XX w., kiedy to powstała plotka o tajemniczej skrzyni, ukrytej na zamku przez Niemców i dla bezpieczeństwa zaminowanej – oczywiście nikt nie wie, co się w niej znajduje.

Na pobliskiej Górze Choina stoi Zamek Grodno. Wzniesiono go być może już w XIII w. i swego czasu był największą twierdzą na całym Śląsku. Kiedy w 1917 r. u stóp Choiny rozlało się Jezioro Bystrzyckie, zamek zyskał jeszcze na malowniczości. Niestety, był już wtedy w ruinie, co być może stworzyło wokół niego atmosferę tajemniczości i zagadek.

Zajrzyjcie do naszego przewodnika po najbardziej niezwykłych zamkach w Polsce . Jeśli wolicie trzymać się Dolnego Śląska, zapraszamy do artykułu poświęconego fascynująym zamkom Kotliny Kłodzkiej .

Od lat trwają prace nad restauracją Zamku Grodno. W 2008 r. zabytek przeszedł w ręce Gminy Walim, której władze zdołały odpowiednio się nim zająć, a nawet przekształcić go w ważne centrum turystyczne i otworzyć w jego murach restaurację – Karczmą Rycerską.

Atrakcja dla dzieci: Małpi Gaj nad Jeziorem Bystrzyckim

Aktywny wypoczynek nad Jeziorem Bystrzyckim

Wycieczka nad Jezioro Bystrzyckie to świetny pomysł na weekend lub krótki urlop z całą rodziną, znajomymi, drugą połówką lub solo. Można tu nie tylko podziwiać widoki, spacerować i zwiedzać niezwykłe ruiny, ale także świetnie się bawić w wodzie i na wodzie.

Noclegi nad Jeziorem Bystrzyckim. Pensjonat Fregata

Największą chyba popularnością wśród turystów cieszy się pensjonat Fregata na południowym brzegu Jeziora Bystrzyckiego. Działa w pięknym starym budynku, który pierwotnie otwarto w 1914 r. jako schronisko turystyczne. Dziś można się tu zatrzymać w wygodnych pokojach nad samą wodą, choć do najbliższej wygodnej plaży jest mniej więcej 12 minut spacerem.

U progu wakacji noc w pensjonacie Fregata w pokoju dwuosobowym z widokiem na Jezioro Bystrzyckie kosztuje ok. 385 zł.

Hotel SPA Maria Antonina

Pokój dwuosobowy w hotelu kosztuje ok. 500 zł za dobę, w weekendy 600, 2-osobowy domek już od 230 zł.

Blisko kładki nad jeziorem i tuż przy głównej plaży stoi kompleks hotelowy Maria Antonina, złożony z głównego budynku i mniejszych domków. W głównym hotelu na gości czekają atrakcje, takie jak kręgielnia, sala do gry w bilard, a także spa z grotą solną. Mniej luksusowe, ale schludne domki stoją przy samej plaży, która wyposażona jest w port, z którego można wyruszyć na zwiedzanie jeziora na jednym z rowerów wodnych lub na replice statku żaglowego.

Nocleg w Zamku Grodno

Inne noclegi nad Jeziorem Bystrzyckim

Inne noclegi nad Jeziorem Bystrzyckim można znaleźć przede wszystkim w Zagórzu Śląskim. To najczęściej niewielkie pensjonaty, eleganckie domki i swojskie agroturystyki, chętnie witające gości w okresie wakacyjnym.

Zaliczyć można do nich np. Chatę za Górami (ok. 360 zł za noc) albo Domek Villa (luksusowy i z pięknym widokiem, w szczycie sezonu ok. 850 zł za noc w pokoju dwuosobowym).

Można zatrzymać się także nieco dalej od Jeziora, np. Hotel Pałac Jugowice oferuje wygodne pokoje dla par od ok. 270 zł za noc.