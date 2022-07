Gdzie można zaparkować za darmo we Wrocławiu? Oto strefy wolne od płatnego parkowania ADRSY, ZDJĘCIA Remigiusz Biały

Podpowiadamy, gdzie we Wrocławiu można zaparkować samochód za darmo? Choć w ścisłym centrum miasta trudno szukać bezpłatnego miejsca parkingowego, to nam jednak udało się znaleźć parę takich miejsc. Jeśli zdecydujecie się tam zaparkować, to do Rynku będzie musieli się kawałek przejść. W galerii pod zdjęciami podajemy dokładne adresy darmowych miejsc parkingowych we Wrocławiu.