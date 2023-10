Gdzie lecieć w listopadzie 2023? 7 kierunków na wypoczynek jesienią. Tam wciąż jest ciepło

Gdzie jest ciepło w listopadzie? Najlepsze niedalekie kierunki

Jesienne chłody sprawiają, że część z nas traci energię do działania, co przekłada się na gorsze samopoczucie. Jeśli należycie do tej grupy i nie chcecie „przespać” końcówki roku, dobrze zrobi wam listopadowy urlop, który spędzicie w jednym z ciepłych zakątków świata. Na szczęście, istnieje sporo kierunków (tych bliższych i nieco bardziej oddalonych), w których trudno o zimne poranki i mroźne noce. Przygotowaliśmy dla was 7 propozycji państw idealnych na ciepły urlop jesienią – wśród nich m.in.

Malta,

Egipt,

Jordania

i inne.

Z poniższej galerii dowiecie się, jakich temperatur można spodziewać się w tych miejscach w przedostatnim miesiącu roku: