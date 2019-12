Najwyższy czas zdobyć świąteczne drzewko. Gdzie je kupić i ile kosztuje?

Choinki we Wrocławiu - gdzie kupić? [LISTA MIEJSC]

Stoisko przy Kauflandzie, ul. Legnicka 64

pl. Bema u zbiegu z ul. Drobnera

ul. Skarbowców u zbiegu z ul. Sowią

ul. Komandorska u zbiegu z ul. Sanocką

ul. Pułaskiego u zbiegu z ul. Kościuszki – parking

ul. Jedności Narodowej u zbiegu z ul. Nowowiejską – po stronie słupa ogłoszeń

ul. Olszewskiego u zbiegu z ul. Spółdzielczą

parking przy Centrum Handlowym Magnolia, ul. Legnicka

kwiaciarnia przy ul. Powstańców Śląskich 159 (małe, żywe choinki z ozdobami)

ul. Dokerska przy Stokrotce

Sklep koło przystanku Strumykowa

Centrum Taniej Choinki, ul. Średzka 41 (Agrobud)

sklepy sieci Castorama, Leroy Merlin i Obi

Centrum Ogrodnicze GAJ, ul. Żernicka 1, Nowy Dwór

Orientacyjne ceny choinek

Choinki z dowozem do domu [LISTA MIEJSC]

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Jodła kaukaska cięta: od 70 do 140 złŚwierk pospolity cięty: od 40 do 60 złŚwierk kłujący: od 60 do 80 złJodła kaukaska w doniczce: od 30 do 100 złCzy jest jakieś rozwiązanie dla osób starszych lub samotnych matek, które same nie wniosą sobie choinki do mieszkania? Tak, z pomocą przychodzą firmy, które nie tylko sprzedają świąteczne drzewka, lecz także dowożą je do domu. Na przykład choinki można najpierw obejrzeć na stoiskach na Pilczyckiej lub Osobowickiej, wybrać swoją, a następnie dopłacić do ceny choinki 20 złotych (o ile lokal znajduje się w obrębie Wrocławia). Przedstawiciele takiego stoiska pomogą nam wnieść drzewko do mieszkania. Można też zdać się na wybór choinki przez przedstawicieli takiej firmy i zamówić drzewko przez internet.Choinki można obejrzeć na stoiskach przy ul. Pilczyckiej i OsobowickiejStoisko przy ul. Pilczyckiej 139 działać będzie od 5.12.2019 do 23.12.2019 r.Stoisko na ul. Osobowickiej 129 działać będzie od 9.12.2019 do 23.12.2019 r.tel. 537 383 594, e-mail: choinkiwro@gmail.com