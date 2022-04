Majowy weekend przed nami, to dobry czas na grilla. Gdzie we Wrocławiu bez obawy o mandat można rozkoszować się pyszną kiełbaską z rusztu? Najlepiej zrobić to w miejscach wyznaczonych, gdzie miasto przygotowało paleniska otoczone kamieniami w których sąsiedztwie znajdują się stoliki i ławki. Są też miejsca, gdzie zbudowano grille przeznaczone do publicznego użytku dla wszystkich chętnych. Gdzie i jak legalnie grillować we Wrocławiu? Sprawdźcie na kolejnych slajdach. Możecie na nie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów >>>

Jarosław Jakubczak / Polska Press