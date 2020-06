Gdzie głosować we Wrocławiu w wyborach prezydenckich 2020? Lista lokali wyborczych - 1 tura

Wybory prezydenckie 2020: Gdzie głosować we Wrocławiu? Przemyslaw Swiderski

Wiesz, gdzie głosować we Wrocławiu podczas wyborów prezydenckich 2020? Każda zameldowana osoba ma prawo oddać głos tylko w wyznaczonym lokalu wyborczym. Aby uniknąć kursowania po Wrocławiu 28.06.2020 sprawdź, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos w 1 turze wyborów prezydenckich 2020. Pamiętaj, aby do lokalu wyborczego we Wrocławiu zabrać ze sobą maseczkę. Postaraj się wybrać porę, gdy przy urnach nie będzie tłumów.