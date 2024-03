Gdzie będzie dzisiaj (26.03) padać śnieg? Sprawdź, czy dzisiaj lub w najbliższych dniach we Wrocławiu zapowiada się prawdziwa zima Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Czy dzisiaj (26.03) będzie padać śnieg we Wrocławiu? Jedni uwielbiają jeździć na sankach, innym odechciewa się wstawać z łóżka, gdy muszą ubrać zimową kurtkę. W najgorszej sytuacji są kierowcy, którzy muszą szczególnie uważać na śliskie drogi. Sprawdź prognozę pogody we wtorek we Wrocławiu. Prognozę na kolejne dni również tutaj możesz sprawdzić.