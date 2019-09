GDDKiA do końca roku udostępni ponad 300 km dróg. MAPY, OPISY

S17 pomiędzy Kołbielą a Garwolinem zostanie oddana do ruchu pod koniec listopada br. Lada chwila kierowcy będą korzystać z jednej jezdni tego odcinka. Przełożenie ruchu pozwoli dokończyć prac na drugiej jezdni oraz drogach serwisowych wykorzystywanych obecnie jako objazd budowy.



Odcinki, które udostępniono już kierowcom w 2019 roku (łącznie ok. 144 km):

· A1 Częstochowa Blachownia - Częstochowa Południe (odc. G) ok. 4,7 km

· A1 Częstochowa Południe - Woźniki (odc. H) ok. 16,7 km

· A1 Woźniki - Pyrzowice (odcinek I) ok. 15,2 km

· S6 Goleniów Północ - początek obwodnicy Nowogardu ok. 19,8 km

· S17 obwodnica Garwolina - koniec obwodnicy Gończyc ok. 12,2 km

· S17 koniec obwodnicy Gończyc - granica województw mazowieckiego i lubelskiego ok. 13 km

· S17 granica województw lubelskiego i mazowieckiego - Skrudki ok. 20,2 km

· S17 Skrudki - Kurów Zachód ok. 13,2 km

· S51 Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe, odcinek Olsztyn Jaroty - Olsztyn Wschód ok. 9 km

· S51 Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe, odcinek Olsztyn Południe - Olsztyn Jaroty ok. 4,9 km

· S61 obwodnica Suwałk ok. 12,8 km

· DK44 obwodnica Skawiny, od ulicy Energetyków do włączenia do DK44 ok. 2,2 km



Odcinki, które planowane są do oddania do końca 2019 roku (łącznie ok. 318 km):

· A1 Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia (odc. F) ok. 21,2 km

· S5 Jaroszewo - Mielno ok. 25,1 km

· S5 Maksymilianowo - Tryszczyn ok. 8,5 km

· S5 Poznań - Wronczyn ok. 15,9 km

· S5 Wronczyn - Kościan Południe ok. 18,9 km

· S5 Kościan Południe – Radomicko ok. 15,7 km

· S6 Płoty - Kiełpino ok. 14,6 km

· S6 Nowogard - Płoty ok. 20,4 km

· S6 Kołobrzeg Zachód - Ustronie Morskie wraz z budową obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11 ok. 14,6 km

· S6 Ustronie Morskie - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa ok. 24,1 km

· S6/S11 obwodnica Koszalina i Sianowa na S6 wraz z S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód ok. 12,2 km

· S7 granica województw mazowieckiego i świętokrzyskiego - Skarżysko-Kamienna ok. 7,6 km

· S7 Lubień - Naprawa ok. 7,6 km

· S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój - Chabówka ok. 6,1 km

· S8 Radziejowice - Przeszkoda ok. 9,9 km

· S8 Przeszkoda - Paszków ok. 11,6

· S10 obwodnica Wałcza ok. 17,8 km

· S11 obwodnica Szczecinka ok. 12 km

· S17 obwodnica Kołbieli - obwodnica Garwolina ok. 13 km

· DK25 obwodnica Inowrocławia (łącznik) ok. 4,9 km

· DK46 obwodnica Myśliny ok. 3,1 km

· DK50/79 obwodnica Góry Kalwarii ok. 9 km



LEGENDA:

kolor czarny