Gaz w kamienicy przy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Lokator rozmontował instalację!

Ławki do karmienia piersią staną we wrocławskich parkach. Jak wam się podoba ten pomysł?

Radni miejscy z Nowoczesnej chcą, aby we wrocławskich parkach czy urzędach stanęły specjalne ławki do karmienia piersią i przewijania dziecka. Złożyli projekt uchwały i poprawki do budżetu na ten rok.