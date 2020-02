Gatunki krytycznie zagrożone wyginięciem: śpieszmy się je ratować, tak szybko odchodzą

Gatunki zagrożone wyginięciem

W Czerwonej księdze gatunków zagrożonych znajduje się obecnie ponad 105 tysięcy gatunków, z których aż 28 338 zagrożonych jest wyginięciem. Ponad 6 tysięcy to gatunki bliskie zagrożenia, reszta to gatunki wymarłe oraz te najmniejszej troski. W sumie rozpoznanych gatunków zwierząt na naszej planecie jest prawie 2 miliony, z czego połowa to owady. Oznacza to, że na granicy wymarcia znajduje się... prawie 1/3 pozostałych gatunków.