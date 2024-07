Gastro Miasto. Kulinarna uczta nad Odrą w centrum Wrocławia. Nieoczekiwane smaki i spotkania z szefami kuchni. Jakie są Twoje smaki?

Zapraszamy wszystkich miłośników muzyki i dobrej kuchni do wspólnego świętowania. Spędźcie z nami niezapomniany weekend pełen smaków i dźwięków na trzeciej edycji Gastro Miasto w tym roku. Dołączcie do nas od piątku 12 lipca do niedzieli 14 lipca na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu.