Gaming Battle w Centrum Korona. Turniej gier i znany Youtuber Przemek Best Games we Wrocławiu

Przemek Best Games na Gaming Battle w Centrum Korona we Wrocławiu

Gościem specjalnym na turniej gier Gaming Battle w Centrum Korona we Wrocławiu był Przemysław Bylina. Miłośnikom gier znany jest z kanału na YouTube - Przemek Best Games, który ma 670 tys. subskrybentów. Dla młodych ludzi była to okazja do spotkania swojego idola, zrobienia wspólnego zdjęcia i poproszenia o autograf.

Centrum Handlowym Korona we Wrocławiu odbył się turniej Gaming Battle. Uczestnicy mieli okazję zmierzyć się w grach PC, VR, karcianych i planszowych. Gościem specjalnym był znany Youtuber Przemek Best Games. Zobacz w galerii zdjęcia.



