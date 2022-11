Game Fest 2022 we Wrocławiu. Tłumy w Czasoprzestrzeni i ponad 2000 planszówek. Zobacz zdjęcia

Game Fest 2022 we Wrocławiu. W Czasoprzestrzeni w byłej Zajezdni Dąbie trwa turniej gier planszowych. Wydarzenie przyciągnęło tłumy młodych i starszych mieszkańców miasta. Do wyboru mieli ponad 2000 planszówek. Nie byliście? To jutro też macie okazję zagrać. Zobacz w galerii zdjęcia z tego wydarzenia. Przesuwaj slajdy klikają w strzałki, używaj klawiszy lub gestów ------------→

Remigiusz Biały / Polska Press