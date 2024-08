Galeria neonów na Ruskiej gaśnie w oczach. Czy w końcu doczeka się obiecanego remontu?

- Odwiedzam rodzinę mojej żony we Wrocławiu po raz trzeci. To absolutnie wspaniałe miasto, uwielbiam tu spacerować. Byłem zszokowany, widząc, że tak wiele neonów jest wypalonych! Moja szwagierka, odwiedzająca miasto po raz pierwszy od 22 lat, była rozczarowana, zwłaszcza, że bardzo zachwalałem to miejsce. Czy są jakieś plany na naprawę? To było absolutnie magiczne miejsce i nie mogę znieść myśli, że wszystkie neony w końcu się wypalą - pisze użytkownik Reddita.