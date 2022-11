Galaretki z kosmosu? "Nie są to grzyby ani żadne znane organizmy". Co się czai w górach koło Śnieżki?

"Galaretki z kosmosu. Tak o tych dziwnych galaretkach pisano w niektórych publikacjach wskazując na ich "obce", nieziemskie pochodzenie" - napisali przyrodnicy z Karkonoskiego Parku Krajobrazowego i opublikowali zdjęcia zrobione w okolicach Karpacza.

Jak podkreślają, "nie są to grzyby ani żadne inne znane organizmy". Pracownicy Karkonoskiego parku zaznaczają, że sprawą dziwnych organizmów interesowało się już wielu badaczy. Publikacja na ten temat ukazała się w 2015.

Wtedy to duńska badaczka Marie Roland napisała, że galaretki to "nic innego niż żabi lub ropuszy skrzek, który został wydalony przez drapieżniki, np. ptaki, po upolowaniu i zjedzeniu płazów. Niezłożony jeszcze skrzek napęczniał w żołądkach drapieżników, które go zwróciły".