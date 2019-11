Gaba Kulka - 10 lat Hat, Rabbit w Vertigo Jazz Club! Mamy dla Was bilety

Pierwsza złota płyta po raz pierwszy ukaże się w kolorze czarnym, na winylu. Nagrana od nowa wraz z Marcinem Borsem to powrót do oryginalnych miksów i nieco inny ton. "To bardziej nowy kąt widzenia, niż całkiem nowe oblicze - podobnej metamorfozie poddaliśmy też okładkę! Mam nadzieję, że to wydawnictwo sprawi wam tyle radości co mnie samej."

Gaba Kulka oficjalnie karierę muzyczną rozpoczęła w 2006 roku od samodzielnie nagranej i wydanej własnym sumptem płyty „Out”. To wtedy zaczęły zauważać ją media i rosnąca publiczność. Jednak przełomem był wydany z wielkim hukiem trzy lata później „Hat, Rabbit”. Posypały się laury: „Mateusz” radiowej Trójki, nominacja do paszportu Polityki, złota płyta i doskonałe recenzje, a także Fryderyk dla „wokalistki roku”. Dziesięć lat temu ukazał się album, który zmienił bieg mojego muzycznego życia. Jeden z tych rzadkich momentów gdy, po latach pracy, właściwy czas, właściwe miejsce i przede wszystkim, właściwi ludzie, układają się w nową szczęśliwą konstelację. Jest niemal pewne, że znacie mnie właśnie dzięki „Hat, Rabbit”. Chwilę później światło dzienne ujrzał „Sleepwalk”, wspólne dzieło Gaby i znanego m.in. z zespołu Futro, Konrada Kucza. Był to pierwszy z licznych i różnorodnych projektów, w jakich artystka wzięła udział (od piosenek Iron Maiden w autorskich aranżacjach zespołu Baaba po piosenki Wojciecha Młynarskiego) zanim publiczność mogła usłyszeć kolejny w pełni autorski, premierowy album: długo wyczekiwany, świetny „The Escapist” wydany w 2014 roku. Na płycie słychać jak wyraźnie zarysował się muzyczny charakter Gaby i towarzyszącego jej od kilku lat na koncertach i w studiu składu muzyków. Czuć silne inspiracje gigantami piosenki lat 70-tych, jazzem i folkiem, ale i krzykliwymi latami 80-tymi - w singlowym utworze „Wielkie wrażenie”. We wrześniu 2016 ukazało się nowe wydawnictwo Gaby zatytułowane „Kruche”. Album zebrał bardzo dobre notowania u recenzentów. Obecnie artystka przygotowuje nowy, autorski materiał. Bilety: I pula - 59 zł - ograniczona ilość

II pula - 79 zł - druga pula biletów

Bilety VIP - 99 zł - rezerwacje miejsc w klubie możliwe są jedynie z ważnym biletem VIP pod adresem: rezerwacje@vertigojazz.pl Więcej informacji:https://vertigojazz.pl/en/jazz/gaba-kulka-10-lat-hat-rabbit-2/

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/498347577678167/ KONKURS! Do wygrania 2 podwójne zaproszenia. Odpowiedz na pytanie kogo zabierzesz ze sobą na koncert i dlaczego?

Odpowiedzi można wysyłać do 15.11 do 15:00 na natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl. O wygranej będziemy informować drogą emailową. Muzotok - AniKa Dąbrowska: "(...) z Roxy jesteśmy przyjaciółkami" Wideo