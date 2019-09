Francja-elegancja na wrocławskich drogach, czyli The Distinguished Gentleman`s Ride 2019. Zobacz zdjęcia

Parada odbywa się od 7 lat na całym świecie. Udział biorą w niej motocykliści z 700 miast w 120 krajach. We Wrocławiu dżentelmeni i damy przejechali na warczących maszynach już po raz szósty. W wydarzeniu udział wzięło ponad 250 osób z różnych zakątków województwa, a także na przykład z Torunia.

Jest to nietypowa akcja, podczas której uczestnicy poruszają się na motorach ubrani elegancko w garnitury i smokingi. Chcą w ten sposób zwrócić na siebie uwagę w szczytnym celu - propagują akcję walki z rakiem prostaty.

We Wrocławiu uczestnicy wydarzenia jechali z okolic lotniska na Plac Wolności ubrani w odświętne stroje.

- Jedziemy w pełnym rynsztunku wieczorowym, co najmniej, jak nie ślubnym często, aby ludzie nas zauważyli, ale także po to, by zmienić trochę wizerunek motocyklisty. Uczestnicy naszej akcji nie są żadnymi klubowiczami, a po prostu wolnymi duchami, które zjednoczyły się w szczytnym celu - mówi Grzegorz Korczak, współorganizator wydarzenia.

Z założenia w akcji biorą udział posiadacze motocykli klasycznych, ale na placu Wolności we Wrocławiu nie zabrakło też maszyn sportowych, crossowych, z okresu II wojny światowej, a nawet skuterów.

Od godziny 13.00 w siedzibie firmy Unikat Motorworks trwa ostatni etap dzisiejszego eventu, czyli piknik rodzinny, podczas którego można z bliska obejrzeć wszystkie maszyny, porozmawiać z ich właścicielami, a także przejechać się na elektrycznym motocyklu lub skuterze. Wystąpi również kwintet blaszany, Wrocław Brass Quintet, który zagra standardy muzyki rozrywkowej.