Fotoradary na Dolnym Śląsku. Gdzie najczęściej łapią kierowców? [MAPA FOTORADARÓW]

Wiosenne remonty ulic we Wrocławiu. Gdzie ZDiUM prowadzi naprawy nawierzchni [LISTA]

Kilka tygodni temu zapytaliśmy Was o to, która ulica jest najbardziej dziurawa we Wrocławiu. Na podstawie wszystkich opinii przygotowaliśmy ranking (link znajdziecie poniżej). Czy wskazane przez Was ulice są naprawiane? ZDiUM poinformował właśnie, gdzie prowadzone są prace.