FlixBusem pojedziemy z Wrocławia do Szczyrku oraz do Popradu przez Zakopane i Bukowinę Tatrzańską (SZCZEGÓŁY)

- W porównaniu do Świąt 2020, w tym roku niewątpliwie znacznie więcej osób planuje odwiedzić swoich najbliższych. Obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania przejazdami w tym okresie, a część kursów na najpopularniejszych relacjach jest już w tym momencie prawie całkowicie wyprzedana. – mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich. – W odpowiedzi na zwiększony ruch, rozszerzamy naszą ofertę i uruchamiamy dodatkowe połączenia, aby jak najwięcej pasażerów mogło w łatwy, bezpieczny i wygodny sposób dotrzeć w rodzinne strony.

W ramach rozszerzenia oferty więcej kursów będzie realizowanych na najpopularniejszych relacjach m.in.: Warszawa – Zakopane, Szczecin – Berlin, Warszawa – Praga, Warszawa – Poznań, Kraków – Wrocław. Pojawiły się też zupełnie nowe połączenia, w tym z Wrocławia do Szczyrku (m.in. przez Opole, Gliwice i Wisłę) oraz z Wrocławia do Popradu przez Zakopane i Bukowinę Tatrzańską (wydłużenie linii obecnie kursującej do Zakopanego).