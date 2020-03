Firmy zapewniają wirtualną opiekę nad dziećmi podczas pandemii koronawirusa

Tak szybka zmiana formy pracy może być trudną sytuacją zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Eksperci szacują, że około 2,5 miliona Polaków jest zatrudnionych w branżach, które mają możliwość pracy zdalnej, m.in. branży IT, finansowej, profesjonalnych usług biznesowych czy edukacji. To duże udogodnienie, ale również wyzwanie, szczególnie dla pracowników, którzy posiadają dzieci. Szczególnie, że rząd zdecydował wydłużyć zamknięcie szkół do 14 kwietnia, a według ekspertów ten czas może być ponownie przedłużony. Sytuacja jest o tyle trudna, bo dorośli pracują teraz pod ogromna presją - konsekwencje koronawirusa są już odczuwalne w niektórych branżach, a wkrótce doświadczy ich cała gospodarka. Oznacza to konieczność poszukiwania nowych rozwiązań, zmiany strategii, przemodelowania działań – wszystko to pod presją pracując z domu, z dziećmi obok.

Ważną rolę odgrywa tutaj pracodawca, który może ułatwić swoim pracownikom opiekę nad dziećmi poprzez dostarczenie odpowiednich rozwiązań. Firma Femmeritum stworzyła wirtualną przestrzeń dla dzieci od 6 do 10 lat. Zajęcia odbywają się w grupach 18-20 osobowych w wydzielonych wirtualnych pokojach tematycznych pod opieką doświadczonych animatorów. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach manualnych, artystycznych, a nawet ruchowych zapewniając pełną interakcję (video i audio) pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi. Do zalogowania się potrzebne jest urządzenie mobilne z kamerą i mikrofonem oraz podłączeniem do internetu. Jeśli rodzice nie posiadają wymaganego sprzętu, firma dostarcza je pod wskazany adres.

Jak wyglądają zajęcia?

Dzieci zapraszane są o wyznaczonej porze do wirtualnego pokoju, w których czeka na nich jeden lub dwóch animatorów. Uczestnicy przez kilka godzin, pięć dni w tygodniu, wspólnie bawią się, wykonując różnorodne prace plastyczne, a także biorąc udział w gimnastyce aby „siedzenie” przed komputerem nie kojarzyło się tylko i wyłącznie z brakiem ruchu. Niektóre pokoje mają zaplanowaną przerwę na odpoczynek lub obiad, a w innych zajęcia odbywają się ciągiem i dzieci mogą dołączać w dowolnym momencie.

- Dzieci z natury potrzebują interakcji i rozmowy. Podczas zajęć uczestnicy mogą liczyć na możliwość dyskusji, wymiany opinii, wspólnej zabawy i interakcji z prowadzącymi zajęcia. To bardzo ważne, gdyż po pierwsze zaspokaja potrzeby dzieci, których domowa kwarantanna nie jest w stanie spełnić. Po drugie daje szansę na utrzymanie ich uwagi na dłużysz czas. Jest to szczególnie ważne, w przypadku pracy zdalnej, która trwa tyle samo co praca w biurze, czyli 8 godzin, komentuje Paulina Janiak, Prezes Femmeritum.

Rodzic przed rozpoczęciem zajęć otrzymuje listę potrzebnych rzeczy do zabawy i np. przyborów szkolnych. Każdy dzień jest poświęcony wybranemu tematowi np. kosmos, środowisko naturalne, emocje czy sztuka. Co więcej, na każdy dzień jest przygotowana pula aktywności – w tym również ruchowych, które są codziennie zmieniane aby utrzymać zaangażowanie dzieci.

Rodzice bardzo cenią sobie tą pomoc. Dzięki rozwiązaniu mogą skupić się na pracy i nie martwić się o swoje pociechy w tym trudnym czasie. Z rozwiązania korzystają już takie firmy jak: Robert Bosch Sp. z o.o. i Nationale Nederlanden.

- Bardzo cieszymy się, że możemy wesprzeć pracodawców i pracujących rodziców. Wiemy, że wirtualne zajęcia nigdy nie zastąpią tych na żywo, ale staramy się aby były najlepszym ich zamiennikiem online – dodaje Paulina Janiak.

Projekt jest wynikiem współpracy pomiędzy Agencją VI Incentive Travelsi Femmeritum - firmą zajmującą się wspieraniem pracujących rodziców. Współpraca zapewniła sprawną realizację zajęć, nagranie filmów instruktażowych, stały nadzór techniczny nad pokojami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Femmeritum w prowadzeniu zajęć zdobytych podczas półkolonii dla dzieci pracowników oraz szerokiej bazie animatorów rodzice mogą liczyć na realną pomoc.