W najbliższych dniach zobaczymy dwa wydarzenia wieńczące 10 lat projektu Brave Kids. W piątek 13 grudnia projekcja filmu Brave Cinema: Kids in Danger!, a w czwartek 19 grudnia unikatowy spektakl z udziałem 50 artystów z Polski i Gruzji na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu.

– Tegoroczna edycja Brave Kids była niezwykle bogata w wydarzenia. Ostatnim akcentem będzie Gala 10-lecia projektu, na którą zawitają gruzińskie dzieci uczestniczące w ostatniej, tegorocznej edycji Brave Kids, która odbywała się w listopadzie w Tbilisi. Cieszymy się, że Brave Kids angażuje ludzi z całego świata i porusza ważne dla nich problemy. Na zakończenie odwiedzą nas również wyjątkowi goście z Afganistanu – mówi Iwona Frydryszak, producent wykonawczy projektu Brave Kids.

– To przede wszystkim głos dzieci, dlatego jest tak wzruszający, piękny i pełen ekspresji. Połączenie talentów, kultur i form artystycznych zawsze daje efekt zaskakujący i fascynujący, niezależnie od tego, z jakich krajów czy kontynentów pochodzą artyści i w czym się specjalizują – wyjaśnia Iwona Frydryszak.

– Grupa pod auspicjami Caritas Gruzja przedstawi tradycyjne tańce gruzińskie, oddające piękno i surowość tego kraju oraz ukazujące rytm życia jego mieszkańców. Artyści z zespołu Pherkhisa podzielą się muzycznym dziedzictwem różnych regionów Gruzji wraz z tradycyjnym tańcem w kole. Całość dopełnią pulsujące, ostre rytmy, wielogłosowy śpiew i poruszająca muzyka wykonywana na tradycyjnych instrumentach przez młodych artystów z Zahessi – opowiada Iwona Frydryszak.

Dwa finałowe akordy 10. edycji Brave Kids pokazują, że ten projekt edukacyjno-artystyczny, wywodzący się z Wrocławia, zyskał światowy zasięg. Rozrósł się na tyle, że wydarzenia mu towarzyszące odbywają się każdego miesiąca roku, a w grudniu organizatorzy w szczególny sposób zaakcentują 10-lecie tej wrocławskiej inicjatywy.19 grudnia zobaczymy już siódmy w tym roku spektakl Brave Kids. Sześć poprzednich za każdym razem przyciągało do największej sali Teatru 700-osobową widownię, czyli komplet. Co mają w sobie spektakle w ramach Brave Kids?Przedstawienie, które zobaczymy 19 grudnia we Wrocławiu, jest dziełem tancerzy, muzyków, akrobatów i adeptów różnego rodzaju sztuk performatywnych z Polski i Gruzji, w wieku od 6 do 17 lat. Przygotowali je w czasie trwania listopadowej edycji Brave Kids w Tbilisi (projekt zawitał do Gruzji już po raz czwarty). Premiera odbyła się właśnie w stolicy Gruzji, w ramach International Folklore Festival „Rhythms of Fall”. Wiemy, że wyrazistych akcentów na pewno dostarczą artyści gruzińscy.Spektakl zobaczymy w Teatrze Polskim we Wrocławiu, przy ul. G. Zapolskiej 3, o godz. 13.00 (pokaz dla szkół). O godz. 18:00 zaplanowano Galę 10-lecia Projektu Brave Kids, podczas której organizatorzy podsumują dekadę projektu, ale główną część stanowić będzie finałowy pokaz Brave Kids Tbilisi. Początek o godz. 18.00. Bilet wstępu już od 5 zł.Wcześniej, już w najbliższy piątek, 13 grudnia , zobaczymy film o bardzo młodej dziewczynie z Afganistanu, tytułowej Sonicie, która w wieku 16 lat miała zostać wydana za mąż, wbrew swej woli. Jednak nie zgodziła się na taki los, a jej piosenka hip-hopowa „Brides for Sale”, umieszczona na YouTube, w krótkim czasie zdobyła ogromną popularność. Dziś Sonita jest symbolem walki o prawa kobiet Po projekcji zaplanowano spotkanie z wyjątkowymi gośćmi z Afganistanu – Hadi Marifatem (dyrektorem wykonawczym Afgańskiej Organizacji Praw Człowieka i Demokracji) oraz Rabią Salihi (badaczką i niezależną konsultantką). Oboje na co dzień zajmują się pracą na rzecz praw człowieka i praw dziecka.– To niepowtarzalna okazja, żeby od razu po filmie zadać pytania, podzielić się wrażeniami i porozmawiać z osobami wywodzącymi się z tej kultury i znającymi od podszewki poruszoną na ekranie tematykę. Dodam, że co najmniej 15% Afganek wychodzi za mąż przed ukończeniem 15. roku życia, więc historia Sonity to punkt wyjścia do szerszej dyskusji. Taka żywa rozmowa często otwiera perspektywę i daje nowe refleksje – podkreśla Agnieszka Ćwieląg, koordynatorka Brave Cinema.Projekcja filmu „Sonita” (reż. Rokhsareh Ghaemmaghami; Iran, Niemcy, Szwajcaria; 2015) rozpocznie się o godz. 19.00 w Barbarze (ul. Świdnicka 8b). Wstęp wolny.Letnia odsłona Brave Kids 2019 zgromadziła 164 dzieci i młodzieży z 31 grup artystycznych z całego świata, m.in. z Peru, Kenii, Indii, Gruzji, Korei Południowej, Salwadoru, Syrii, Kolumbii iNikaragui. Wszyscy uczestnicy mieszkali u lokalnych rodzin goszczących. Ponad 120 polskichdzieci brało udział w międzykulturowych warsztatach artystycznych prowadzonych przez 32 liderów grup – pedagogów, artystów i doświadczonych animatorów kultury. Tylko we Wrocławiu wielokulturowe pokazy artystyczne zobaczyło w czerwcu i lipcu ponad 2500 osób, w szczególności dzieci i młodzież w wieku szkolnym.W poprzednich edycjach Brave Kids wzięło udział łącznie 1500 dzieci ze 180 grup artystycznych, a w swoich domach gościło je 500 polskich rodzin z 13 miast. Projekt artystyczno-edukacyjny Brave Kids powstał w 2009 roku przy wrocławskim Brave Festival, jednym z najbardziej uznanych i prestiżowych wydarzeń kulturalnych Wrocławia i Polski. Głównym organizatorem i pomysłodawcą Brave Kids jest wrocławskie Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła. Edycje odbywające się w każdym z miast organizowane są w partnerstwie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury.• 13 grudnia (piątek), projekcja filmu „Sonita” (reż. Rokhsareh Ghaemmaghami; Iran, Niemcy, Szwajcaria; 2015) i dyskusja wokół filmu, godz. 19.00, Barbara, Wstęp wolny.• 19 grudnia, godz. 13.00 (czwartek), spektakl dla szkół Brave Kids Tbilisi, Teatr Polski we Wrocławiu. Informacje o rezerwacji miejsc: https://bit.ly/34cVzam• 19 grudnia, godz. 18.00 (czwartek), spektakl Brave Kids Tbilisi, Teatr Polski we Wrocławiu. Informacje o biletach: https://bit.ly/38wamAkWięcej informacji: www.bravekids.eu oraz www.facebook.com/BraveKids