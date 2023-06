Finalna wyprzedaż w Porcelanie Krzysztof w Wałbrzychu. Wszystko na kiermaszu 50 procent taniej

Do wałbrzyskiego Krzysztofa przyjeżdżają klienci z całej Polski

Wielka wyprzedaż w Porcelanie Krzysztof w Wałbrzychu na kiermaszu i w salonie

To już ostatnie chwile Porcelany Krzysztof w Wałbrzychu, a także sklepu firmowego, gdzie wciąż jeszcze można kupić prawdziwe cacka z białego złota. Salon firmowy i kiermasz, który przy nim działa będzie czynny jeszcze do końca sierpnia. Wszystko, co jest na kiermaszu, można kupić 50 procent taniej od wystawionych cen. Rabat naliczany jest przy kasie.