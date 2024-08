Finał programu "Po naszemu - młodzież przejmuje Brochów!" - otwarcie nowego podwórka i premiera spektaklu "Archipelagi"

W sobotę, 24 sierpnia o godzinie 15:00, Centrum Aktywności Lokalnej na Brochowie zaprasza na niezwykłe wydarzenie. Tego dnia odbędzie się uroczyste otwarcie odnowionego podwórka oraz premiera plenerowego spektaklu „Archipelagi”. To wyjątkowe wydarzenie stanowi finał wakacyjnego projektu „Po naszemu – młodzież przejmuje Brochów!” , który zaangażował lokalną młodzież w działania na rzecz społeczności.

O spektaklu „Archipelagi”

„Archipelagi” to niepowtarzalny spektakl dokumentalny, stworzony przez młodzieżową grupę teatralną. Tematem przedstawienia jest próba odpowiedzi na pytanie, co jest naprawdę ważne w życiu. Scenariusz oparty jest na prawdziwych historiach, wspomnieniach i przeżyciach mieszkańców Brochowa. Widzowie zostaną zabrani w podróż po wyspach – Wyspie Samotności, Wyspie Strachu, Wyspie Ciszy – gdzie bohaterowie dokonują wyborów kształtujących ich życie. To opowieść o miejscach, które dają poczucie bezpieczeństwa, a także o samotności i ciszy, które pozwalają na odkrycie samego siebie.