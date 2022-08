Fime 2022: międzynarodowe targi medyczne w Miami. 900 wystawców z 48 krajów i polska reprezentacja z Dolnego Śląska w Stanach Zjednoczonych

FIME to coroczne targi sprzętu medycznego, produktów oraz usług i nowoczesnych technologii, które odbywają się w Miami Beach Convention Center. Wystawcy oferują nie tylko sprzęt szpitalny, ale i produkty medyczne jednorazowego użytku, opiekę pielęgniarską, instrumenty chirurgiczne, narzędzia diagnostyczne, wyposażenie oddziałów ratunkowych i laboratoriów, produkty do opieki długoterminowej, sprzęt stomatologiczny, produkty do rehabilitacji i ortopedii, urządzenia elektromedyczne oraz usługi medyczne. Projekt misji gospodarczej Dolnego Śląska gwarantował przedsiębiorcom i przedstawicielom województwa możliwość spotkania z setkami firm z różnych krajów, poznanie innowacyjnych rozwiązań oraz otwarcie na rynek zagraniczny.

Justyna Orlik/Michał Nowakowski (biuro prasowe UMWD)