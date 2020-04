Filmy o epidemii, czyli co warto obejrzeć w weekend, gdy kina są zamknięte

Walka ludzkości z wirusami, czy niewytłumaczalnymi zjawiskami dziesiątkującymi populację to częsty temat w kinie. My stworzyliśmy subiektywne zestawienie dziesięciu, najciekawszych produkcji. Zobaczysz je na kolejnych stronach. Przejdziesz do nich za pomocą gestów, strzałek, czy kursora. [polecane]20025457[/polecane]