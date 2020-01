„Zenek” - film o gwiazdorze disco - polo Zenku Martyniuku wchodzi do kin 14 lutego - w święto zakochanych. Zobaczcie

Dziś można zobaczyć pierwszy zwiastun filmu o popularnym wykonawcy disco polo Zenku Martyniuku. Film „Zenek” to fabularny zapis drogi do ogromnego sukcesu, jaki osiągnął ten piosenkarz znany także z zespołu Akcent. Producent filmu, TVP zapowiada premierę tego oczekiwanego przez wielu fanów obrazu na święto zakochanych: „Zenek” wejdzie do kin w całej Polsce 14 lutego 2020.Tytułowego bohatera gra dwóch aktorów: Jakub Zając wcieli się w piosenkarza z początków kariery w latach 80, a Krzysztof Czeczot w Zenka u szczytu sławy. Zdjęcia do filmu powstawały na rodzinnym Podlasiu Martyniuka i w okolicach Warszawy.