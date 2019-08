Filip Marković - kim jest Serb przymierzany do Śląska Wrocław?

Filip Marković - kim jest piłkarz przymierzany do Śląska Wrocław?

Filip Marković to 27-letni dziś piłkarz, najlepiej czujący się na prawym skrzydle lub w roli podwieszonego napastnika. We Wrocławiu widzą go bardziej w tej drugiej roli, bo nie jest tajemnicą, że właśnie w ataku po odejściu Marcina Robaka i Arkadiusza Piecha jest największa wyrwa.

Erik Exposito i Daniel Szczepan na tę chwilę nie przekonują. Jeden i drugi potrafi grać tyłem do bramki i pracować dla drużyny, ale napastników rozlicza się przede wszystkim z bramek, a z tym jest u nich gorzej. Dlatego pion sportowy Śląska skupił się na poszukiwaniach jeszcze jednego ofensywnego piłkarza. Wybór padł na będącego bez klubu Filipa Markovicia.

Urodzony w mieście Čačak (położonym około 130 kilometrów na południe od Belgradu) piłkarz jest wychowankiem klubu FK Teleoptik Zemun, z którego w wieku 20 lat trafił do słynnego Partizana Belgrad. Przychodził jako duży talent, mający na koncie pięć występów i dwie bramki w reprezentacji Serbii do lat 18.