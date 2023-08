Figury świętych na ziemi kłodzkiej. Wyjątkowe obiekty, które miały chronić mieszkańców przed katastrofą

Województwo dolnośląskie to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych części Polski. Niezwykle malowniczymi terenami i mnogością zabytkowych obiektów odznacza się w szczególności ziemia kłodzka. Podczas wycieczki warto podążyć tam szlakiem figur z wizerunkami świętych – te wyjątkowe rzeźby miały chronić mieszkańców przed katastrofą...

Figury przedstawiające świętych na ziemi kłodzkiej. Gdzie ich szukać?

Obiekty z wizerunkami świętych do dziś mają ogromne znaczenie dla wielu z nas. Okazuje się, że Ziemia Kłodzka jest niezwykle bogata w tego typu obiekty – zobaczcie sami.



CC BY-ND 2.0 Flickr.com / Dariusz Sieczkowski / CC BY-ND 2.0 Ziemia kłodzka jest znana z pięknych krajobrazów i bogatej historii. W tym obszarze można znaleźć wiele fascynujących figur świętych, które stanowią ważny element kultury i dziedzictwa tego regionu. Najczęściej rzeźby te przedstawiają wizerunki Matki Boskiej, Chrystusa oraz św. Jana Nepomucena (otoczonego ogromnym kultem nie tylko na opisywanym terenie, ale przede wszystkim w Czechach). Kanonizowany w 1729 roku Jan Nepomucen jest m.in. patronem osób tonących, toteż mieszkańcy zwracali się do jego licznych podobizn o to, by święty uchronił ich przed powodziami. Jeśli wybieracie się na urlop w okolice ziemi kłodzkiej, zachęcamy was do podążenia śladem tych wyjątkowych figur. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków przygotował listę kilku obiektów, które konieczne trzeba zobaczyć – wśród nich m.in. te w:

Kłodzku, Lądku-Zdroju, Nowym Waliszowie i innych miejscowościach.

MonumentApp, czyli polskie zabytki na wyciągnięcie ręki

Aplikację NIKZ można pobrać zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków Niesamowite szlaki oraz opisy najwspanialszych obiektów dostępne są w nowej aplikacji NIKZ – MonumentApp. Jej użytkownicy mają dostęp nie tylko do opisów wielu zabytków, ale i… mogą być ich współautorami, tworzyć własne plany wycieczek i oznaczać mniej znane zabytki. To świetny sposób na to, by dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi miłośnikami turystyki i historii.

Co ciekawe, MonumentApp opowiada także o zabytkach poprzez biografie historycznych postaci, którymi przepełnione są dzieje Polski. Podczas poszukiwań inspiracji do wojaży po kraju, niezastąpiona jest za to strona internetowa Spotkania z zabytkami, gdzie – oprócz najważniejszych informacji – można poznać mniej znane fakty na temat poszczególnych zakątków Polski. Strona internetowa Spotkania z zabytkami to kopalnia podróżniczych inspiracji i wiedzy. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków