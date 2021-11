Festyn charytatywny dla 4-letniej Lenki Bałuszyńskiej we Włodowicach

ZOBACZ GALERIĘ Z FESTYNU CHARYTATYWNEGO DLA LENKI

5 października Lena Białuszyńska obchodziła 4. urodziny. Nagle doszło do porażenia lewej strony ciała. 21 października rodzice dziewczynki usłyszeli diagnozę. To był wstrząs dla wszystkich.

Rodzice Lenki

Nasza kochana Lenka ma dopiero 4 lata, do tej pory wypełniała życie całej rodziny, była wulkanem energii, bo kocha sport, taniec, grać i bawić się ze swoim starszym braciszkiem Kubusiem i koteczką Kropką, wszystko to i wiele więcej, skończyło się dla Lenusi, tak szybko, od kiedy po raz pierwszy usłyszała diagnozę: "glejak mózgu, nieoperacyjny, bez możliwości podjęcia jakiegokolwiek leczenia.

Wszystko zaczęło się niewinnie, nagle… Lenka mrużyła oczko podczas patrzenia, zaczynała coraz częściej się potykać. Trafiliśmy do szpitala na CITO. Wynik pierwszego tomografu był ciosem prosto w serce – guz pnia mózgu ETMR (WHO G4), w najcięższym stadium rozwoju, nieoperacyjny…

W tej beznadziejnej sytuacji pojawił się promyk nadziei.

Pojawiła się iskierka nadziei dla Lenusi. Jej sytuacją zainteresował się Dr Abdelbaki z St Louis Children’s Hospital z USA. Ten sam, który został Aniołem Julii Kuczały !!! Jesteśmy w trakcie konsultacji z Dr Abdelbaki, ale zdecydowaliśmy się już zwrócić do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie, gdyż na pewno leczenie będzie bardzo kosztowne. Po uzyskaniu dokładnego kosztorysu leczenia podamy dokładną kwotę. Bardzo dziękujemy za cudowne, dotychczasowe wsparcie to finansowe jak i emocjonalne. Jesteście CUDOWNI.

Wsparcie dla Lenki na zrzutka.pl

Festyn charytatywny

Było mnóstwo atrakcji. Występy dzieci z Zespołu Edukacyjnego we Włodowicach, loterie fantowe, licytacje, sprzedaż ciast i pierogów, zabawek i książek, przejażdżki konne, quadami, samochodami z 4X4 Team Off Road, zabytkowymi samochodami, motorami i wiele innych.

W niedzielę 21 listopada we Włodowicach, skąd pochodzi Lenka, przy kościele parafialnym zorganizowano festyn charytatywny na który już od rana do późnych godzin przybywały tłumy, w których każdy chciał dołożyć swoją cegiełkę, aby pomóc Lence.

Zobaczcie naszą fotorelację

ZOBACZ GALERIĘ Z FESTYNU CHARYTATYWNEGO DLA LENKI

OSP Kudowa Zdrój rozpoczyna akcję Pompujemy dla Leny - zobacz relację wideo

Charytatywny Bieg i marsz Nordic Walking dla Lenki

Noworudzkie grupy amatorów biegania, Aktywna Nowa Ruda i Nowa Ruda Biega zapraszają wszystkich ludzi dobrego serca na Charytatywny Bieg i marsz Nordic Walking dla Lenki. Czteroletniej rezolutnej dziewczynki, która zmaga się z ciężką chorobą, wymagającą kosztownego leczenia. Nasza propozycja to wspólny bieg w dniu 27.11. o godzinie 12:00 spod restauracji Szarotka we Włodowicach. Niczym rewolwerowcy, w samo południe, ruszamy na blisko ośmiokilometrową trasę biegu (do byłego PGR) by z powrotem powrócić pod Szarotkę. Poruszamy się w sposób bezpieczny, ścieżką rowerową, a we fragmencie przy remizie OSP Włodowice chodnikiem. Zabieramy ze sobą dobry humor, pozytywną energię i GOTÓWKĘ, którą wrzucimy do puszek przeznaczonych na leczenie Lenki pod restauracją Szarotka. Pracujemy nad ciepłą herbatą dla uczestników biegu i być może innymi niespodziankami. Także namawiajcie kolegów, znajomych, biegaczy, kijkarzy, rolkarzy, rowerzystów....Spędźmy pożytecznie i aktywnie ten dzień!!!

Więcej informacji o tej akcji pod linkiem TUTAJ