Festiwal Zupy w Jedlinie - Zdroju. 300 zup na 300-lecie uzdrowiska. Pyszna impreza na zakończenia wakacji! Zobaczcie zdjęcia Adrianna Szurman

XXI Festiwal Zupy w Jedlinie - Zdroju jedna z najfajniejszych letnich imprez na Dolnym Śląsku. Dzisiaj humory dopisały jak zawsze UM Jedlina Zdrój/użyczone Zobacz galerię (48 zdjęć)

To już XXI Dolnośląski Festiwal Zupy w Jedlinie - Zdroju, który jak co roku przyciągnął do uzdrowiska pod Wałbrzychem tłumy mieszkańców. Tak jest każdego roku, bo to wyjątkowo smaczna i fajna impreza. Nie bez znaczenia jest też miejsce, w którym jest organizowana. Urocza Jedlina - Zdrój jest chętnie odwiedzana o każdej porze roku.