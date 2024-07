Festiwal Wozów Rathayatra powraca do Wrocławia: Czas na barwną procesję i poznanie hinduistycznych tradycji

W sobotę, 13 lipca, na Starym Mieście będzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Festiwal Wozów Rathayatra rozpocznie się o godzinie 13:00 na wrocławskim Placu Solnym , gdzie zgromadzą się miłośnicy kultury hinduskiej oraz wszyscy chętni do wspólnego świętowania.

Rathayatra, znana również jako festiwal wozów, to hinduistyczny festiwal upamiętniający podróż Kryszny, Subhadry i Balarama z Dwarki na pola Kurukszetra . Festiwal ma swoje korzenie w mieście Puri w Indiach , gdzie odbywa się od wieków. W czasach kolonialnych chrześcijańscy misjonarze rozpowszechniali fałszywe pogłoski, jakoby fanatyczni wyznawcy Kryszny rzucali się pod koła wozów, aby osiągnąć wyzwolenie. W rzeczywistości dochodziło do przypadkowych tratowania ludzi w ogromnym tłumie gromadzącym się na festiwalu.

Festiwal Rathayatra we Wrocławiu

Od 2009 roku Świątynia Nowe Nawadwip we Wrocławiu organizuje Festiwal Wozów Rathayatra, będąc pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce. Festiwal odbywa się co roku w lipcu lub sierpniu i zyskuje coraz większą popularność. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo i serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w tym niecodziennym wydarzeniu.