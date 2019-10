Festiwal „Uwaga! Czesi!”. 30-lecie Przeglądu Czechosłowackiej Kultury Niezależnej we Wrocławiu

Koncerty, seminaria naukowe, panele dyskusyjne i przegląd czeskiej kinematografii – to niektóre z atrakcji zaplanowanych w ramach Festiwalu „Uwaga! Czesi!”, który odbędzie się we Wrocławiu od 20 do 27 października br. Celem wydarzenia jest upamiętnienie 30. Rocznicy Przeglądu Czechosłowackiej Kultury Niezależnej oraz popularyzacja kultury naszych południowych sąsiadów.

Dokładnie 30 lat temu, w listopadzie 1989 r. z inicjatywy działaczy Solidarności Polsko – Czechosłowackiej zorganizowano we Wrocławiu Przegląd Czechosłowackiej Kultury Niezależnej oraz seminarium „Europa na rozdrożu. Pomiędzy totalitaryzmem a komercjalizmem". Pomimo blokady granic wzięły w nich udział prawie dwa tysiące Czechów: działaczy opozycji antykomunistycznej, przedstawicieli świata nauki i kultury. Byli wśród nich m.in. legendarni czescy bardowie Karel Kryl i Jaroslav Hutka. Wkrótce potem rozpoczął się upadek systemu komunistycznego w Czechosłowacji. Po latach Václav Havel określił wrocławski przegląd mianem „uwertury aksamitnej rewolucji". Spośród bogatego programu Festiwalu „Uwaga! Czesi!" na szczególną uwagę zasługuje seminarium „Europa na rozdrożu. 30 lat później". Temat spotkania, w którym udział wezmą Petr Blažek, Alexander Vondra i Mirosław Jasiński, jest nawiązaniem do dyskusji podjętej w 1989 r. Kontynuacją seminarium będzie dyskusja panelowa „Tragedia Europy Środkowej A.D. 2019", w której głos zabiorą Michael Zantovsky, Wolfgang Templin, Marek Cichocki i Grzegorz Górny. Punktem wyjścia debaty będzie głośny esej Milana Kundery „Zachód porwany, albo tragedia Europy Środkowej". Seminarium i debata będą miały miejsce 25 października w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Historii Solidarności Polsko – Czechosłowackiej poświęcone będzie spotkanie promocyjne wokół książki „Ponad granicami" autorstwa Łukasza Kamińskiego, Petra Blažka i Grzegorza Majewskiego. Publikacja, wydana przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość", przedstawia relacje polsko-czechosłowackie po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy przedstawicielami opozycji antykomunistycznej z obu państw. Okazją do rozmowy z działaczami Solidarności Polsko – Czechosłowackiej oraz świadkami wydarzeń z 1989 r. będzie „Spotkanie po 30 latach". Oba wydarzenia odbędą się w sobotę 26 października w Centrum Historii Zajezdnia. Przez cały festiwalowy tydzień miłośnicy kina będą mogli zobaczyć filmy reprezentujące czechosłowacką Nową Falę. Na Przegląd Kina Czeskiego zaprasza Dolnośląskie Centrum Filmowe. Propozycją dla melomanów są zaś koncerty, m.in. „Kobiety mają głos" i Polsko – Czeski Wieczór Bardów. Organizatorami Festiwalu „Uwaga! Czesi!" są: Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej, Centrum Historii Zajezdnia, Dolnośląskie Centrum Filmowe, miasto Wrocław, Czeskie Centrum, Instytut Polski w Pradze, Stary Klasztor, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Nasze miasto", My. Activity o.p.s. oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują Minister Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej Tomáš Petříček oraz Minister Spraw Zagranicznych RP Jacek Czaputowicz. Program Festiwalu dostępny jest na stronie https://uwagaczesi.pl