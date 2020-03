Festiwal Pierogów we Wrocławiu [MNÓSTWO ZDJĘĆ]

Pierogi ruskie, tureckie manty, japońskie gyoza, wietnamskie hacao, gotowane na parze i nadziewane pikantną kapustą pekińską kimchi, pierogi azjatyckie, chińskie baobao i tybetańskie momo. To wszystko czeka na Was w hali IASE przy Hali Ludowej, gdzie trwa Festiwal Pierogów Świata. Można go odwiedzić w sobotę (29 lutego) w godz 12-20 oraz w niedzielę (1 marca) w godz 12-18. Zobaczcie, czego można tam spróbować, klikając w galerię zdjęć. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

