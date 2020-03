Festiwal Millennium Docs Against Gravity 2020 przeniesiony na jesień

Millennium Docs Against Gravity to największy w Polsce festiwal filmów dokumentalnych i jedyne europejskie wydarzenie filmowe, który odbywa się jednocześnie w 6 różnych miastach (Warszawa, Gdynia, Wrocław, Katowice, Bydgoszcz i Poznań).

Oficjalne oświadczenie dyrektora festiwalu Millennium Docs Against Gravity:

Jesteśmy festiwalem, dla którego najważniejsza jest publiczność. Dlatego musimy być odpowiedzialni i rozsądni. Co roku odwiedzają nas goście z całego świata, rozmawiając z widzami o kinie dokumentalnym i poszerzając horyzonty wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości. Nie możemy wobec tej rzeczywistości pozostawać obojętni, a oznaką nieodpowiedzialności wobec zaleceń rządowych i dynamiki rozwoju pandemii byłoby narażanie naszych widzów oraz gości na jakikolwiek ewentualny kontakt z koronawirusem. W związku z powyższym, po okresie intensywnych konsultacji oraz dokładnym przeanalizowaniu sytuacji, postanowiliśmy przenieść 17. edycję Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity z maja na wrzesień. Festiwal odbędzie się od 4 do 13 września 2020 roku w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu oraz Bydgoszczy.

Artur Liebhart

Dyrektor Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity