Festiwal jedzenia z samochodów i rzemiosła na placu Nowy Targ we Wrocławiu [ZDJĘCIA] Magdalena Pasiewicz

Na placu Nowy Trag we Wrocławiu trwa Weekend Rzemiosła oraz Wrocławski Festiwal Food Trucków. Jest to weekend otwarcia sezonu na cykliczne spotkania w tym miejscu. Chętnych na szybki obiad nie brakowało, już na starcie imprezy. Plac skąpany w słońcu zachęcał do leniwego spędzenia czasu i spacerów między stoiskami wystawców od biżuterii, odzieży, żywności i zabawek dla dzieci. Wydarzenie trwa cały weekend w godzinach 10-18. Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, co można tam znaleźć.