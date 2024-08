Festiwal Herbaty CZAISZ? Hala Targowa wypełni się aromatem herbat z całego świata. W programie: warsztaty, degustacje oraz turniej tocha.

Wrocław ponownie stanie się stolicą herbaty! Już w ostatni weekend wakacji odbędzie się 8. edycja Festiwalu Herbaty "CZAISZ?", która tym razem zagości w zabytkowej Hali Targowej. To wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w świecie herbaty, poznać jej różnorodne oblicza i spotkać pasjonatów z całego kraju.

Wrocław ponownie stanie się stolicą herbaty! Już w ostatni weekend wakacji odbędzie się 8. edycja Festiwalu Herbaty "CZAISZ?", która tym razem zagości w zabytkowej Hali Targowej. To wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w świecie herbaty, poznać jej różnorodne oblicza i spotkać pasjonatów z całego kraju. W programie znajdą się degustacje, wykłady, warsztaty oraz wiele innych atrakcji, które zadowolą zarówno początkujących, jak i doświadczonych herbaciarzy.

Festiwal Herbaty "CZAISZ?" powraca z kolejną edycją, która z pewnością zachwyci wszystkich miłośników tego aromatycznego napoju. Po kilku udanych edycjach w malowniczym Zamku w Leśnicy oraz dwóch wyjątkowych odsłonach w Krakowie, tym razem festiwal przenosi się do centrum Wrocławia. W ostatni weekend wakacji, 30-31 sierpnia 2024 roku, miłośnicy herbaty będą mogli cieszyć się niepowtarzalną atmosferą w przestrzeni zabytkowej Hali Targowej.

Herbaciany bazar i degustacje

Festiwal "CZAISZ?" to niepowtarzalna okazja, by zagłębić się w świat herbaty. Uczestnicy będą mogli odwiedzić herbaciany bazar, na którym dostępne będą starannie wyselekcjonowane gatunki herbat liściastych z całego świata. Najlepsi importerzy i dystrybutorzy zadbają o to, by każdy znalazł coś dla siebie. Na stoiskach sprzedażowych odbędą się także otwarte degustacje, podczas których będzie można spróbować wyjątkowych herbat oraz poznać tajniki ich przygotowania.

Warsztaty i wykłady

Festiwal "CZAISZ?" to także bogaty program edukacyjny. W ramach wydarzenia odbędą się otwarte wykłady i prelekcje, podczas których eksperci podzielą się swoją wiedzą na temat herbaty. Uczestnicy będą mieli również możliwość wzięcia udziału w różnorodnych warsztatach, takich jak ceremonie herbaty, warsztaty tworzenia własnych mieszanek herbacianych oraz zajęcia dotyczące różnych rodzajów herbat, takich jak oolong czy kombucha. Każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od poziomu zaawansowania.

Turniej Tōcha i herbaciany rejs

Jednym z najbardziej emocjonujących punktów programu będzie Otwarty Turniej Tōcha. To już szósta edycja tego konkursu, który cieszy się coraz większym uznaniem wśród miłośników herbaty w Polsce. Uczestnicy zmierzą się w rozpoznawaniu herbat, a najlepsi z nich zostaną nagrodzeni. Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji festiwalu będzie pierwszy herbaciany rejs po Odrze. To wyjątkowa okazja, by spędzić magiczny wieczór na pokładzie statku, delektując się herbatą w otoczeniu wrocławskich krajobrazów.

Zakończenie wakacji z herbatą

Festiwal Herbaty "CZAISZ?" to doskonały sposób na zakończenie wakacji. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym koneserem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z herbatą, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Hala Targowa we Wrocławiu stanie się na dwa dni miejscem, gdzie zapach herbaty, dźwięk tybetańskich mis i inspirujące rozmowy stworzą niepowtarzalną atmosferę. Zapraszamy do Wrocławia na 8. Festiwal Herbaty "CZAISZ?", gdzie czeka Was wyjątkowa podróż po świecie herbaty.

