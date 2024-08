Festiwal Delicje powraca! Trzy dni kulinarnych smaków, muzyki i warsztatów na Wrocławskim Rynku. Nie przegap podróży dookoła świata! Tomasz Pawlak

Wrocławski Rynek ponownie zamieni się w kulinarny raj! Od 13 do 15 września odbędzie się druga edycja Festiwalu Delicje, gdzie przez trzy dni będzie można kosztować smaków z całego świata, uczestniczyć w warsztatach kulinarnych i cieszyć się muzyką na żywo. To wyjątkowa okazja, by doświadczyć niezapomnianych wrażeń i odkryć kulinarne perełki przygotowane przez mistrzów kuchni.